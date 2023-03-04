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14:29, 4 марта 2023Мир

Во Франции объяснили сокрытие результатов расследования по «Северным потокам»

Генерал Франции Доминик Тренкан заявил, что Запад скрывает выводы о взрывах на Nord Stream

Фото: Reuters

Экс-глава французской военной миссии при ООН генерал Доминик Тренкан заявил, что отсутствие результатов трех расследований на Западе по взрывам на «Северных потоках» свидетельствует о том, что кто-то пытается их скрыть. Его слова передает РИА Новости.

«Удивительно то, что подрыв уже расследовали Германия, Швеция и Дания, но тем не менее никаких результатов мы не получили. А отсутствие каких-либо заключений значит, что кому-то невыгодно их обнародование», — сказал Тренкан.

По его словам, принадлежность газопровода российской компании говорит о том, что подрыв невыгоден для Москвы. Как утверждает Тренкан, расследование американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, указывающего на причастность Вашингтона к взрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», можно считать достоверным, так как любой человек способен проверить маршруты следования судов, о которых говорится в статье.

8 февраля Херш опубликовал материал, в котором обвинил Соединенные Штаты в организации атак на «Северный поток» и «Северный поток-2». По его словам, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на трубопроводах.

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Кристина Есикова
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