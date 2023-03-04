В Брянской области простились с погибшим при атаке украинских диверсантов

В Брянской области простились с погибшим при атаке диверсантов Леонидом Головановым

В Брянской области простились с погибшим при атаке диверсантов Леонидом Головановым. Как уточняет РИА Новости, житель Климово стал жертвой группы украинских военных, проникших на территорию России и организовавших теракт в селе Любечане.

Уточняется, что отпевание Голованова прошло в церкви Успения Пресвятой Богородицы в Климово. Мужчину решили похоронить на местном кладбище, а процессия перед захоронением прошла по его родному поселку. Проститься с жертвой вылазки украинской диверсионно-разведывательной группы пришли не только родные и близкие, но и односельчане, а также другие жители Климово.

Похороны второго погибшего в ходе теракта — Александра Ткаченко — также назначены на субботу, 4 марта. Они пройдут в Любечанах.

Тем временем Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения украинских диверсантов на населенные пункты Брянской области. В настоящий момент продолжается сбор доказательств совершения украинской группой преступлений в отношении местного населения и правоохранителей.