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13:56, 4 марта 2023Россия

В Брянской области простились с погибшим при атаке украинских диверсантов

В Брянской области простились с погибшим при атаке диверсантов Леонидом Головановым

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Брянской области простились с погибшим при атаке диверсантов Леонидом Головановым. Как уточняет РИА Новости, житель Климово стал жертвой группы украинских военных, проникших на территорию России и организовавших теракт в селе Любечане.

Уточняется, что отпевание Голованова прошло в церкви Успения Пресвятой Богородицы в Климово. Мужчину решили похоронить на местном кладбище, а процессия перед захоронением прошла по его родному поселку. Проститься с жертвой вылазки украинской диверсионно-разведывательной группы пришли не только родные и близкие, но и односельчане, а также другие жители Климово.

Похороны второго погибшего в ходе теракта — Александра Ткаченко — также назначены на субботу, 4 марта. Они пройдут в Любечанах.

Тем временем Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения украинских диверсантов на населенные пункты Брянской области. В настоящий момент продолжается сбор доказательств совершения украинской группой преступлений в отношении местного населения и правоохранителей.

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Олег Давыдов
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