Возбуждено уголовное дело по факту нападения диверсантов Украины под Брянском

СК возбудил уголовное дело по факту нападения в Брянской области украинских диверсантов

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту нападения украинских диверсантов на населенные пункты Брянской области. Об этом в пятницу, 3 марта, «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

СК расследует нападение по статьям 205 («Террористический акт»), 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

