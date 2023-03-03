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16:47, 3 марта 2023Силовые структуры

Возбуждено уголовное дело по факту нападения диверсантов Украины под Брянском

СК возбудил уголовное дело по факту нападения в Брянской области украинских диверсантов

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту нападения украинских диверсантов на населенные пункты Брянской области. Об этом в пятницу, 3 марта, «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

СК расследует нападение по статьям 205 («Террористический акт»), 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

Илона Палей
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