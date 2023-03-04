Звезда «Анатомии страсти» решил досрочно уйти из кино из-за хейтеров

Актер «Анатомии страсти» Исайя Вашингтон объявил об уходе из кино из-за хейтеров

Актер популярного сериала «Анатомия страсти» Исайя Вашингтон объявил, что досрочно уйдет из кино из-за хейтеров. Его слова приводит Independent.

Звезда сериала, сыгравший доктора Престона Берка в первых трех сезонах медицинской драмы, сообщил об уходе в своем Twitter. «Кажется, что ненавистники, провокаторы и Полезные Идиоты победили», — написал он.

Актер объяснил, что устал от хейтеров, которые активно высказываются против него. Приверженец идей Республиканской партии заявил, что его больше не интересуют разговоры о «цветной конструкции», разделяющей людей, политика и шутки. «Я буду путешествовать по этой великой стране до того, как она впадет в социализм, а затем в коммунизм», — сообщил о своем решении Вашингтон.

Ранее бывшая жена американского актера Брюс Уиллиса Деми Мур рассказала, что Уиллис завершит карьеру из-за проблем со здоровьем. Артистка опубликовала совместное заявление от лица всей семьи Уиллиса, в котором говорится, что он решил уйти из профессии из-за диагностированной афазии.

