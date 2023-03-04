В Курской области рассказали о помощи в укреплении безопасности региона

Губернатор Курской области Старовойт заявил о получении доппомощи от Минобороны

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о получении дополнительной помощи в укреплении безопасности региона по линии Министерства обороны России. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале по итогам проведенного заседания оперативного штаба по реализации среднего уровня реагирования.

«Приняты все необходимые решения для обеспечения безопасности жителей и гостей нашей области, охраны объектов инженерной и критически важной инфраструктуры. В настоящее время Курская область получает дополнительные силы и средства министерства обороны», — написал Старовойт, добавив, что особое внимание уделяется приграничным регионам.

Он также рассказал, что в обсуждении текущей ситуации на государственной границе, помимо представителей Минобороны, приняли участие сотрудники ФСБ, погрануправления, министерства внутренних дел, Росгвардии и других федеральных и региональных органов власти.

Ранее Старовойт сообщил, что в результате обстрела Вооруженными силами Украины приграничных территорий Глушковского района Курской области было прервано энергоснабжение двух населенных пунктов. По его словам, свет пропал в поселке Краснооктябрьский и в селе Волфино.