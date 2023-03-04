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12:20, 4 марта 2023Россия

Губернатор приграничного российского региона рассказал о последствиях атаки ВСУ

Старовойт: из-за атаки ВСУ было прервано энергоснабжение Краснооктябрьского и Волфино

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничных территорий Глушковского района Курской области было прервано энергоснабжение двух населенных пунктов. О последствиях атак в воскресенье, 4 марта, сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, свет пропал в поселке Краснооктябрьский и в селе Волфино. Пострадавших нет. Ремонтные бригады уже приступили к устранению повреждений.

2 марта власти Курской области пообещали усилить меры безопасности в связи со сложной ситуацией в приграничных населенных пунктах.

Ранее в этот же день украинские войска нанесли удар по приграничным районам Курской области. Из-за обстрела поселка Теткино погиб местный житель. Еще один человек был госпитализирован с ранениями средней тяжести. Также местные власти зафиксировали девять прилетов в районе села Троицкое Кореневского района и еще 11 — в окрестностях села Бегоща Рыльского района.

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Варвара Кошечкина
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