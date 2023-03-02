Власти Курской области пообещали усилить меры безопасности

Власти Курской области сообщили об усилении мер безопасности в связи со сложной ситуацией

В Курской области по поручению губернатора Романа Старовойта усилят меры безопасности в связи со сложной ситуацией в приграничных населенных пунктах. Об этом в четверг, 2 марта, сообщила пресс-секретарь главы региона Анастасия Гурина, чьи слова приводит ТАСС.

«Учитывая сложную ситуацию в приграничных населенных пунктах, по поручению губернатора Курской области Романа Старовойта в регионе будут усилены меры безопасности. В связи с действующим средним уровнем реагирования и желтым уровнем террористической опасности в области ранее уже была усилена охрана общественного порядка», — сказала представитель региональных властей.

Кроме того, в регионе осуществляется особый контроль на объектах, которые обеспечивают жизнедеятельность Курской области, добавила Гурина.

Ранее в этот же день губернатор Старовойт сообщил об обстрелах Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Теткино. По его словам, от полученных во время атаки противника травм скончался местный житель. Затем в приграничных районах Курской области было зафиксировано 20 прилетов со стороны Украины.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).