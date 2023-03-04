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16:28, 4 марта 2023Интернет и СМИ

В Европе признали возвращение уровня российского импорта к показателям 2020 года

Bloomberg признал возвращение уровня российского импорта к показателям 2020 года

Фото: Diego Fernandez / Unsplash

В Европе признали возвращение уровня российского импорта к показателям 2020 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный источник из дипломатических кругов ЕС.

«Российский импорт в целом в значительной степени вернулся к уровню 2020 года, — цитируют журналисты слова источника. — Анализ данных о торговле при этом показывает, что передовые микросхемы и интегральные схемы, произведенные в ЕС и в других наложивших санкции странах, поставляются в Россию через третьи государства, в том числе через Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан».

Значительную часть других необходимых России товаров Москва получает от Китая и стран СНГ. При этом сами эти государства публично отрицают наличие подобных связей с Кремлем. В качестве примера приводится тот же Казахстан: если в 2020 году он экспортировал в Россию полупроводников лишь на 12 тысяч в год, то по итогам 2022 года этот показатель вырос до 3,7 миллиона долларов. Дефицит других высокотехнологичных европейских разработок помогли восполнить страны Восточной Европы, которые просто перепродают купленные в ЕС микросхемы и интегральные схемы Москве.

Тем временем экономист Райан МакМейкен назвал неверными все прогнозы Запада о развитии ситуации на Украине и скором крахе России. В своей статье для портала Института Людвига фон Мизеса он заявил, что Россия выстояла под санкционным давлением, не планировала захват Европы, а также не стала изгоем на мировой арене.

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Олег Давыдов
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