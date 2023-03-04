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16:11, 4 марта 2023Интернет и СМИ

В США признали неверными прогнозы Запада о скором крахе России

Экономист МакМейкен назвал неверными все прогнозы Запада о развитии ситуации на Украине

Фото: Ivan Karpov / Unsplash

Экономист Райан МакМейкен назвал неверными все прогнозы Запада о развитии ситуации на Украине и скором крахе России. В своей статье для портала Института Людвига фон Мизеса он заявил, что Россия выстояла под санкционным давлением, не планировала захват Европы, а также не стала изгоем на мировой арене.

«Несмотря на усилия США и НАТО превратить события на Украине в третью мировую войну, они остаются сугубо региональным конфликтом. Кажется, большая часть мира не заинтересована в том, чтобы идти на жертвы ради воплощения в жизнь политики США на Украине. Кроме того, многие страны видят присущее американским разговорам об уважении национального суверенитета лицемерие», — написал МакМейкен.

Он добавил, что Россия так и не приступила к попыткам захвата территорий Европы, чего опасались в ЕС, а также смогла найти способы укрепить экономику на фоне коллективных санкций. Даже они, по мнению экономиста, не привели к изоляции страны, заставив Вашингтон тратить силы и средства еще и на вторичные ограничения против тех, кто продолжает торговлю с Москвой.

При этом многие страны стабильно голосуют против резолюций, осуждающих действия России на Украине. В их число входят крупнейшие мировые экономики, в том числе Индия и ЮАР. Нежелание ввязываться в новую холодную войну МакМейкен объяснил тем же: десятки государств мира поняли, что Кремль не планирует захватывать новые территории.

Тем временем в Китае назвали нелепыми и бессильными попытки США доминировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Такими эпитетами внешнюю политику Вашингтона применительно к Пекину охарактеризовали журналисты Global Times, ответившие на амбиции Соединенных Штатов.

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Олег Давыдов
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