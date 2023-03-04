Китай ответил на амбиции США в Азиатско-Тихоокеанском регионе

В Китае попытки США доминировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе назвали нелепыми

В Китае попытки США доминировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе назвали нелепыми и бессильными. Такими эпитетами внешнюю политику Вашингтона применительно к Пекину охарактеризовали журналисты Global Times, ответившие на амбиции Соединенных Штатов.

«США всегда допускали стратегический просчет: там считают, что Пекин хочет вытеснить Америку из Азиатско-Тихоокеанского региона. Но Китай не только признает присутствие США, но и стремится к мирному сосуществованию и взаимовыгодному сотрудничеству с Вашингтоном на основе взаимного уважения. От чего Пекин отказывается, так это от того, чтобы им руководил кто-то другой, включая США», — констатировали авторы материала.

Поводом для написания материала стали высказывания посла США в Китае Николаса Бернса, который, как пишет издание, в ходе выступления перед членами Торговой палаты Соединенных Штатов заявил о необходимости признания Пекином лидирующих позиций США в Азии. Издание сочло подобные высказывания высокомерными и оторванными от реальности.

«"Быть влиятельным — это как быть леди. Если вам приходится говорить людям, что вы есть, значит, это не так", — сказала бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Исходя из этого выглядят крайне нелепыми и бессильными попытки Вашингтона в чем-то убедить другие страны, просто повторяя: "Я все еще лидер, и вы должны поверить и признать это"», — отмечается в публикации.

Ранее в Китае другими двумя словами описали попытки США решать все проблемы с использованием военной силы: «печаль» и «психоз». Обозреватель Global Times добавил, что Вашингтон ведет исключительно агрессивную политику с помощью санкций, которые приводят к смерти миллионов людей.