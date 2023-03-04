В Китае двумя словами описали попытки США решать все проблемы

Global Times: в КНР назвали психозом американскую идею решать все проблемы военным путем

Соединенные Штаты пытаются решить все свои проблемы с помощью военной силы, но такие действия не приводят ни к чему хорошему. Об этом сообщает Global Times.

«Идея Вашингтона о том, что единственный способ решения проблем — использование военной силы, это печаль и психоз», — высказался автор.

По его словам, США сопоставимы с «гигантским молотком», который разрешает большинство проблем забиванием гвоздей.

Обозреватель добавил, что Вашингтон ведет исключительно агрессивную политику с помощью санкций, которые приводят к смерти миллионов людей, в особенности бедных, детей и стариков. Автор также назвал украинский и тайваньский конфликты инструментами для снижения сферы влияния России и Китая.

Ранее бывший главный редактор Global Times Ху Сицзинь предрек Вашингтону и его союзникам поражение в противостоянии с Россией. «Россия в одиночку уже может противостоять всему Западу на Украине», — отметил Ху Сицзинь. По его словам, политика западных стран оказалась не настолько эффективной, насколько они рассчитывали, и победить Россию им оказалось гораздо сложнее, чем ожидалось.