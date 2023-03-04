Российская школьница предложила мужчинам интимные услуги от имени учительницы

В Санкт-Петербурге школьница опубликовала анкету с интим-услугами от имени учительницы

В Санкт-Петербурге шестиклассница предложила в интернете интимные услуги от имени своей бывшей классной руководительницы. Об этом пишет 78.RU.

Россиянка начала получать сообщения в Telegram от неизвестных мужчин с предложением интимной близости. Женщине пришлось массово отклонять непристойные просьбы и блокировать номера.

Позже один из «клиентов» объяснил педагогу, что нашел ее анкету об оказании интим-услуг. Мужчина назвал номер, с которого было опубликовано объявление. Выяснилось, что данные внесла ученица шестого класса, у которой женщина ранее вела классное руководство. Школьница извинилась перед учительницей за проделку.

Ранее в марте в Уфе восьмиклассница захотела пропустить контрольные по алгебре в школе, для чего выпила горсть обезболивающих таблеток. Девочка приняла 33 таблетки и попала в реанимацию, ее состояние стабилизировали.

