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10:57, 4 марта 2023Мир

В Европарламенте захотели расследовать взрывы на «Северных потоках»

Депутат Европарламента Уоллес призвал расследовать взрывы на «Северных потоках»

Фото: Reuters

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес захотел расследовать взрывы на «Северных потоках». Цитирующее депутата издание Exxpress отмечает, что Уоллес призвал коллег признать факт террористической атаки на российские трубопроводы.

«Атака на "Северные потоки" была преднамеренным актом терроризма в отношении важнейшей европейской инфраструктуры, а ЕС до сих пор не хочет знать, кто это сделал», — удивился Уоллес на заседании Европарламента.

Он также задался вопросом о статусе Европы и ее месте в международных отношениях, еще раз отметив то обстоятельство, что никто в Евросоюзе не сделал выводов из расследования, проведенного лауреатом Пулитцеровской премии Сеймуром Хершом. В нем ответственность за теракты возложены на США.

«Неужели мы теперь настолько зависим от империи США, что даже не можем спросить их, действительно ли они это сделали? Что, во имя Бога, случилось с Европой?» — спросил у коллег Уоллес.

Ранее Уоллес заявил, что жителям Дублина необходимо выйти на улицы и протестовать против антироссийской прокси-войны НАТО и США. По его мнению, большинство политиков и западных медиа рассчитывают извлечь выгоду из конфликта, а потому не хотят его прекращения.

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Олег Давыдов
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