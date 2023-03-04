Москвичку обвинили в госизмене из-за помощи украинской армии

ФСБ задержала москвичку по подозрению в госизмене из-за финансовой помощи украинской армии

ФСБ задержала москвичку по подозрению в госизмене из-за финансовой помощи украинской армии. Как сообщает «Интерфакс», она пыталась выехать за пределы страны.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России пресечена противоправная деятельность жительницы города Москвы, причастной к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — сообщили информагентству в спецслужбе в субботу.

Личность задержанной силовиками не разглашается, однако известно, что Лефортовский районный суд Москвы уже провел первое заседание по этому делу. Он избрал для обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Отмечается, что вменяемая жительнице столицы статья статья 275 Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, а также штраф в размере до 500 тысяч рублей или полный доход осужденного за период до трех лет.

Ранее следователи ФСБ возбудили уголовные дела о госизмене и шпионаже против шести россиян за сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ) и Вооруженными силами Украины (ВСУ). По ходатайству следствия все они — жители Пермского края, Еврейского автономного округа, а также Волгоградской и Ростовской областей — были арестованы.