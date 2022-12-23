ФСБ раскрыла детали спецоперации по задержанию россиян за сотрудничество с СБУ

ФСБ возбудила дела о госизмене и шпионаже против 6 россиян за сотрудничество с СБУ и ВСУ

Начало событий в новости В Пермском крае ФСБ разоблачила агентурную группу СБУ из россиян

Следователи ФСБ возбудили уголовные дела о госизмене и шпионаже против шести россиян за сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ) и Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российскую спецслужбу.

Расследования ведутся по двум статьям УК РФ: 275 («Государственная измена в форме оказания помощи представителям иностранного государства») и 276 («Шпионаж»). По ходатайству следствия они арестованы.

В Пермском крае активный участник запрещенной в России экстремистской организации «Национал социализм/Белая власть» Дмитрий Стрелков организовал агентурную группу СБУ из россиян. Его пособниками являются Михаил Соколов и Алексей Гашев из националистических ячеек.

Стрелков был завербован СБУ после отъезда из России в 2019 году. Его и сообщников ФСБ обвиняет в подготовке и проведении терактов и диверсий.

В Еврейском автономном округе был задержан мужчина, пытавшийся покинуть Россию, чтобы вступить в ВСУ и воевать на стороне противника.

В Ростовской области ФСБ задержала жителя Волгоградской области по фамилии Микофоров. У него изъяты анкета и заявление на заключение контракта с ВСУ. В этом же регионе силовики захватили подозреваемого в передаче данных о дислокации российских военных, по которым был нанесен удар из HIMARS. Его зовут Владислав Понамарев, указывают «Известия». Он был привлечен СБУ к конфиденциальному сотрудничеству.