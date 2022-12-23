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11:28, 23 декабря 2022Силовые структуры

В Пермском крае ФСБ разоблачила агентурную группу СБУ из россиян

ФСБ: в Пермском крае разоблачена агентурная группа СБУ из россиян, готовившая теракты

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Пермском крае сотрудники ФСБ разоблачили агентурную группу Службы безопасности Украины (СБУ) из числа граждан России Дмитрия Стрелкова, Михаила Соколова и Алексея Гашева. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщает РБК.

По данным издания, организатором группировки был Стрелков. Он является членом запрещенной в России экстремистской организации «Национал социализм/Белая власть». В 2019 году мужчина сбежал из России, чтобы скрыться от уголовной ответственности. Он остался жить на Украине, где и был завербован СБУ.

В итоге он привлек к деятельности двоих знакомых — Соколова и Гашева. Группу обвиняют в подготовке и проведении терактов и диверсий.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала в Пермском крае, ЕАО и Ростовской области граждан РФ за сотрудничество с СБУ. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о госизмене.

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Екатерина Власова
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