В Пермском крае ФСБ разоблачила агентурную группу СБУ из россиян

ФСБ: в Пермском крае разоблачена агентурная группа СБУ из россиян, готовившая теракты

В Пермском крае сотрудники ФСБ разоблачили агентурную группу Службы безопасности Украины (СБУ) из числа граждан России Дмитрия Стрелкова, Михаила Соколова и Алексея Гашева. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщает РБК.

По данным издания, организатором группировки был Стрелков. Он является членом запрещенной в России экстремистской организации «Национал социализм/Белая власть». В 2019 году мужчина сбежал из России, чтобы скрыться от уголовной ответственности. Он остался жить на Украине, где и был завербован СБУ.

В итоге он привлек к деятельности двоих знакомых — Соколова и Гашева. Группу обвиняют в подготовке и проведении терактов и диверсий.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала в Пермском крае, ЕАО и Ростовской области граждан РФ за сотрудничество с СБУ. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о госизмене.

