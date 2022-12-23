ФСБ задержала жителей трех регионов России за госизмену в пользу Украины

ФСБ задержала в Пермском крае, ЕАО и Ростовской области граждан РФ за сотрудничество с СБУ

Сотрудники ФСБ задержала в Пермском крае, Еврейском автономном округе и Ростовской области граждан России, которые сотрудничали со Службой безопасности Украины. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ведомство.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о госизмене.

В Перми разоблачена агентурная сеть СБУ из трех человек, которую организовал сторонник запрещенной в России экстремистской организации «Национал социализм/Белая власть» Дмитрий Стрелков.

В Биробиджане мужчина занимался шпионажем в пользу Украины. Его задержали при попытке вылететь за пределы России, чтобы вступить в вооруженные силы противника. С аналогичными целями намеревался уехать из страны житель Ростовской области, а его земляк передавал украинской стороне данные о дислокации российских военных, по которым был нанесен удар из HIMARS, отмечает РБК со ссылкой на ФСБ.