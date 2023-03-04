В России отреагировали на планы построить немецкий танковый завод на Украине

Сенатор Карасин связал с эскалацией планы построить немецкий танковый завод на Украине

Планы построить немецкий танковый завод на территории Украины говорят о продолжении эскалации военного конфликта. Так на идею оружейного концерна Rheinmetall в разговоре с «Лентой.ру» отреагировал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Строительство такого крупного оружейного завода свидетельствует о том, что в Германии и в НАТО в целом склоняются к тому, что эскалация должна продолжаться. Отсюда мы делаем соответствующие выводы, как противодействовать этому, будем думать. Это неприятная новость для тех, кто хотел бы спокойствия, мира и стабильности на европейском континенте», — сказал сенатор.

Противодействовать надо ровно такими же средствами, как действуют против нас, делать все, чтобы наша мощь была намного больше и могла соответствовать аппетитам натовских стран, в том числе Германии, обострить и продвинуть конфликт на Украине как можно дальше Григорий Карасин российский сенатор

Генеральный директор немецкой оружейной компании Rheinmetall Армин Паппергер заявил о планах строительства оружейного предприятия на территории Украины. По его словам, определенная договоренность по сделке уже существует, окончательное решение может быть принято в течение двух месяцев.

«Завод Rheinmetall может быть построен на Украине примерно за 200 миллионов евро и будет производить до 400 машин в год. Переговоры с правительством там многообещающие, и я надеюсь на решение в ближайшие два месяца», — объяснил он.

