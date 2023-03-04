Немецкий оружейный концерн собрался построить на Украине танковый завод

Rheinmetall планирует построить на Украине танковый завод за 200 миллионов евро

Генеральный директор немецкой оружейной компании Rheinmetall Армин Паппергер заявил о планах построить на Украине завод по производству танков. Об этом он рассказал в интервью газете Rheinische Post.

По словам главы концерна, определенная договоренность по сделке уже существует, окончательное решение может быть принято в течение двух месяцев. На реализацию проекта немцы собираются потратить около 200 миллионов евро (16 миллиардов рублей) — ожидается, что средства будут выделены из государственного бюджета.

«Завод Rheinmetall может быть построен на Украине примерно за 200 миллионов евро и будет производить до 400 машин в год. Переговоры с правительством там многообещающие, и я надеюсь на решение в ближайшие два месяца», — рассказал Паппергер.

Ранее, в феврале, сообщалось, что немецкий концерн Rheinmetall поставит Украине автоматизированные системы разведки SurveilSPIRE на миллионы евро по поручению правительства Германии. Кроме того, компания задумалась о поставках украинской стороне новейших танков Panther.