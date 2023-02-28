Немецкий концерн поставит Украине системы разведки на миллионы евро

Немецкий концерн Rheinmetall поставит Украине системы разведки на миллионы евро

Немецкий концерн Rheinmetall поставит Украине автоматизированные системы разведки на миллионы евро по поручению правительства Германии. Сообщение об этом опубликовано на сайте компании.

Системы SurveilSPIRE используются для наблюдения за большими участками местности с минимальным количеством персонала. Они состоят из мобильных вышек наблюдения с дневным и ночным оборудованием для камер, автопилотируемых мини-дронов и системы управления. В комплект поставки также входят транспортные средства.

Для сборки системы требуются три человека. Она включает в себя беспроводные каналы связи (4G и Starlink) для передачи видео на мобильный командный пункт. Солнечные панели обеспечивают устойчивую работу без силовых кабелей или источника топлива. Система опирается на беспилотные летательные аппараты-разведчики с автопилотом, которые осуществляют патрулирование и полеты по заданным задачам.

Ранее стало известно, что Rheinmetall может поставить на Украину свой новейший танк Panther. С Киевом уже ведутся переговоры об экспорте. Кроме того, Украина проявила интерес к новой боевой машине пехоты Lynx («Рысь»). Поставки вооружения могут осуществиться через 15-18 месяцев.