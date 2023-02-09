Немецкий концерн задумался о поставках Украине новейшего танка

Немецкий концерн Rheinmetall может поставить на Украину новейший танк Panther и БМП Lynx

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall может поставить на Украину свой новейший танк Panther, рассказал газете Handelsblatt генеральный директор предприятия Армин Паппергер.

Он заявил, что с Киевом уже ведутся переговоры об экспорте танков Panther. Кроме того, Украина проявила интерес к новой боевой машине пехоты Lynx («Рысь»). Поставки вооружения могут осуществиться через 15-18 месяцев, пояснил Паппергер.

Handelsblatt добавляет, что Panther был представлен на выставке в Париже летом прошедшего года, концерн назвал его самым мощным танком в мире. На данный момент известно лишь о демонстрационной модели машины.

В случае проведения поставок Украина станет первым покупателем танков Panther. Однако для продажи потребуется одобрение правительства Германии.

Ранее федеральный совет безопасности Германии одобрил поставку 178 танков Leopard 1 Украине. ФРГ направит гораздо больше военной техники из промышленных запасов, чем было объявлено ранее. Часть танков немецкие власти отправят летом, в то время как основную часть передадут только в следующем году.