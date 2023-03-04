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14:07, 4 марта 2023Россия

Медведев назвал троллингом планы немцев построить танковый завод на Украине

Зампред Совбеза Медведев назвал троллингом идею немцев строить танковый завод на Украине
Начало событий в новости Немецкий оружейный концерн собрался построить на Украине танковый завод

Фото: Globallookpress.com

Планы немцев строить танковый завод на Украине являются примитивным троллингом. Так в своем Telegram-канале их назвал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Ранее генеральный директор немецкой оружейной компании Rheinmetall Армин Паппергер заявлял о планах строительства оружейного предприятия на территории Украины. По его словам, определенная договоренность по сделке уже существует, окончательное решение может быть принято в течение двух месяцев.

По мнению Медведева, «прагматичные фрицы» вряд ли станут возводить завод на Украине, однако, если строительство в самом деле начнется, Россия воспримет это событие с радостью.

«Это событие будет должным образом отмечено салютом из "Калибров" и других пиротехнических устройств», — отреагировал Медведев на заявления главы Rheinmetall.

При этом в Совете Федерации всерьез отнеслись к заявлениям о намерении строить завод Rheinmetall на Украине. В беседе с «Лентой.ру» председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин назвал эту новость неприятной для тех, кто хотел бы спокойствия, мира и стабильности на европейском континенте.

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Марк Леонов
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