Медведев назвал троллингом планы немцев построить танковый завод на Украине

Зампред Совбеза Медведев назвал троллингом идею немцев строить танковый завод на Украине

Планы немцев строить танковый завод на Украине являются примитивным троллингом. Так в своем Telegram-канале их назвал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Ранее генеральный директор немецкой оружейной компании Rheinmetall Армин Паппергер заявлял о планах строительства оружейного предприятия на территории Украины. По его словам, определенная договоренность по сделке уже существует, окончательное решение может быть принято в течение двух месяцев.

По мнению Медведева, «прагматичные фрицы» вряд ли станут возводить завод на Украине, однако, если строительство в самом деле начнется, Россия воспримет это событие с радостью.

«Это событие будет должным образом отмечено салютом из "Калибров" и других пиротехнических устройств», — отреагировал Медведев на заявления главы Rheinmetall.

При этом в Совете Федерации всерьез отнеслись к заявлениям о намерении строить завод Rheinmetall на Украине. В беседе с «Лентой.ру» председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин назвал эту новость неприятной для тех, кто хотел бы спокойствия, мира и стабильности на европейском континенте.

