Российские военные уничтожили РСЗО «Град» и 150 солдат ВСУ на одном направлении
Вооруженные силы (ВС) России уничтожили «Град» и 150 украинских солдат на одном направлении боевых действий. Об этом заявил спикер Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По словам Конашенкова, такие потери противник понес на краснолиманском направлении.
Представитель оборонного ведомства уточнил, что в боях под Красным Лиманом участвует группировка «Центр». Удары по Вооруженными силами Украины (ВСУ) наносились артиллерией и авиацией близ населенных пунктов Червонопоповка и Кузьмино.
Кроме машины реактивной системы залпового огня «Град» ВСУ потеряли пять бронемашин и две боевые машины пехоты.
Ранее сообщалось, что российские военные максимально приблизились к ВСУ на кременском участке. В некоторых районах расстояние до противника составляет порядка 40 метров