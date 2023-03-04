Российские военные уничтожили РСЗО «Град» и 150 солдат ВСУ на одном направлении

ВС России уничтожили РСЗО «Град» и 150 солдат ВСУ на краснолиманском направлении

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили «Град» и 150 украинских солдат на одном направлении боевых действий. Об этом заявил спикер Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, такие потери противник понес на краснолиманском направлении.

Представитель оборонного ведомства уточнил, что в боях под Красным Лиманом участвует группировка «Центр». Удары по Вооруженными силами Украины (ВСУ) наносились артиллерией и авиацией близ населенных пунктов Червонопоповка и Кузьмино.

Кроме машины реактивной системы залпового огня «Град» ВСУ потеряли пять бронемашин и две боевые машины пехоты.

Ранее сообщалось, что российские военные максимально приблизились к ВСУ на кременском участке. В некоторых районах расстояние до противника составляет порядка 40 метров

