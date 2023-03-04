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05:14, 4 марта 2023Путешествия

Отдых в Крыму подешевел

«Ъ»: цена отдыха в Крыму снизилась на 30–40% по сравнению с 2022 годом

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Полуостров Крым стал самым доступным среди внутренних курортных направлений. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, размещение в крымских отелях весной обходится туристам в среднем на 30–40 процентов дешевле, чем в минувшем году. Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева подчеркнула, что динамика объясняется гибкой ценовой политикой средств размещения, скидки у которых варьируются от 10 до 70 процентов.

Также отмечается, что Крым держит цены на отдых на уровне 2022 года, а тарифы в Анапе и Сочи выросли на 15 процентов. Согласно данным сервиса Ostrovok.ru, размещение в Крыму на весну в среднем стоит 3,65 тысячи рублей за ночь, что на 17 процентов меньше, чем годом ранее.

Ранее стало известно, что Сочи назван самым востребованным городом для отдыха у россиян в Международный женский день — на популярный южный курорт приходится порядка 10 процентов всех заказов.

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Юлия Мискевич
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