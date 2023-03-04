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17:28, 4 марта 2023Бывший СССР

Награжденную почетной медалью Украины экс-эскортницу внесли в базу «Миротворец»

Украинскую экс-эскортницу Ксюшу Манекен внесли в базу «Миротворец» за посты о Крыме

Фото: Oleh Dubyna / Shutterstock / Reuters

Украинскую экс-эскортницу Ксюшу Манекен (настоящее имя — Оксана Волощук), которая была награждена почетной медалью «За содействие военной разведке Украины» ІІ степени, внесли в базу сайта «Миротворец» за посты о жизни в Крыму, которые девушка публиковала несколько лет назад. Об этом сообщается на сайте ресурса.

В личной карточке Ксюши Манекен говорится, что она участвовала в «попытках легализации оккупации Крыма российскими захватчиками», в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России, отрицала российскую агрессию и манипулировала общественно значимой информацией.

«Невзирая на фактически антиукраинскую позицию и распространение кремлевских пропагандистских месседжей в предыдущие годы, в 2023 году получила от начальника ГУР К. Буданова знак "За содействие военной разведке"», — говорится на сайте.

Ранее в марте Волощук опубликовала в своем блоге фотографию, на которой она запечатлена с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком. Девушка также показала подписчикам, что на встрече ее наградили медалью «За содействие военной разведке Украины» ІІ степени — снимок она сопроводила ироничным напоминанием о своей работе в эскорте.

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Дарья Рыбак
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