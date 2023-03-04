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18:01, 4 марта 2023Россия

В России на нобелевских лауреатов возбудили дело о реабилитации нацизма

СК России возбудил дело о реабилитации нацизма на сотрудников общества «Мемориал»

Фото: Aerogondo2 / Shutterstock / Fotodom

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении сотрудников международного историко-просветительского общества «Мемориал» (признан в России иноагентом), которые получили Нобелевскую премию. Об этом пишет ТАСС.

Отмечалось, что дело возбуждено по статье 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма») в отношении неустановленных сотрудников общества. Расследованием займется Тверской Следственный отдел по Тверскому району Москвы. Источник в СК уточнил, что основанием стали подозрения в том, что «Мемориал» включал в списки репрессированных лиц тех людей, которые сотрудничали с фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.

В 2022 году российский центр «Мемориал» стал лауреатом Нобелевской премии мира. Комитет в Швеции также выдал награду белорусскому правозащитнику Алесю Беляцкому и украинскому Центру гражданских свобод — выбор был объяснен желанием воздать должное «выдающимся борцам за права человека, демократию и мирное сосуществование в соседних странах — Белоруссии, России и Украине».

Ранее в феврале суд Ленинского района Минска приговорил нобелевского лауреата, руководителя незарегистрированного правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого к десяти годам лишения свободы. Беляцкого признали виновным по статьям о контрабанде и организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.

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Дарья Рыбак
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