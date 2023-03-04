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11:07, 4 марта 2023Бывший СССР

В окрестностях Артемовска обнаружили укрепрайон ВСУ

На северо-западе от Артемовска обнаружили новый укрепрайон украинских военных

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

В окрестностях Артемовска (украинское название — Бахмут) обнаружили новый укрепрайон украинских военных на подконтрольной Киеву территории. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на военного эксперта подполковника Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрея Марочко, раньше на северо-западе от города скоплений солдатов Вооруженных сил Украины (ВСУ) замечено не было.

«В районе населенного пункта Миньковка средствами обнаружения выявлен ряд траншей и огневых точек противника. Также на позициях находится бронетехника и артиллерийские установки», — констатировал Марочко.

Эксперт не уточнил, какие цели могут преследовать окопавшиеся в Миньковке бойцы ВСУ. Также он не стал прогнозировать дальнейшую судьбу укрепрайона в случае вывода украинских сил из Артемовска.

Ранее появились сведения о том, что голодные бойцы просят еду у жителей Артемовска. Кроме того, по словам одного из них, сумевшего эвакуироваться из города с российскими военными, солдаты ВСУ схватили одного из местных, вывозившего из города свою семью, после чего «внаглую вручили повестку, переодели» и насильно отправили воевать под Артемовск.

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Олег Давыдов
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