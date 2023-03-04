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06:27, 4 марта 2023Бывший СССР

Житель Артемовска рассказал о выпрашивающих еду у жителей бойцах ВСУ

Житель Артемовска Марченко заявил, что голодные бойцы ВСУ просят еду у местных жителей

Фото: Marko Djurica / Reuters

Голодные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название — Бахмут) просят еду у местных жителей. Об этом рассказал РИА Новости эвакуированный из города российскими военными Юрий Марченко.

«Некоторые приходили: "Дяденька у вас покушать ничего нету?" Мальчики молодые по 18-20 лет. Я говорю: "Нету сынок, сам голодный, ни гуманитарки, ничего"», — заявил пожилой мужчина.

По его словам, его земляка, вывозившего из города свою семью, схватили украинские военные, «в наглую вручили повестку, переодели» и насильно отправлен воевать под Артемовск.

Ранее Юрий Марченко сообщил о десятках тел украинских солдат в окрестностях Артемовска.

В пятницу, 3 марта, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин записал видеообращение, в котором заявил, что Артемовск практически окружен. Он также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой позволить старикам и детям покинуть город.

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Марина Совина
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