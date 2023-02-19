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04:41, 19 февраля 2023Бывший СССР

Украинские военные стали опасаться брать еду у жителей Черниговской области

Бойцам ВСУ запретили брать еду у жителей Черниговской области после массового отравления

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Украинские военные в Черниговской области опасаются брать провизию от местных жителей после массового отравления едой, полученной от волонтеров. Об этом рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Уточняется, что инцидент произошел в начале февраля. «По информации, полученной от источника в [Вооруженных силах Украины] ВСУ, в первых числах февраля у 40 военнослужащих одного из подразделений ВСУ в Черниговской области были выявлены симптомы острого отравления после употребления в пищу полуфабрикатов, полученных от представителей волонтерской организации», — сообщил собеседник агентства. По его словам, после этого командование запретило бойцам ВСУ в регионе принимать продукты и воду от местных жителей.

Ранее государственное бюро расследований (ГБР) Украины вскрыло и заблокировало схему масштабной кражи продуктов питания, предназначавшихся для Вооруженных сил Украины. Частная компания завышала количество поставляемых продуктов в документах, остаток перепродавая через сеть посредников. Сумма похищенных продуктов не уточняется, однако с начала боевых действий фирма получила военных заказов на два миллиарда гривен.

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Марина Совина
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