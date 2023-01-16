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17:28, 16 января 2023Бывший СССР

На Украине вскрыли схему масштабной кражи еды для ВСУ

Госбюро расследований Украины вскрыло схему масштабной кражи продуктов для ВСУ

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вскрыло и заблокировало схему масштабной кражи продуктов питания, предназначавшихся для Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Частная компания завышала количество поставляемых продуктов в документах, остаток перепродавая через сеть посредников. Сумма похищенных продуктов не уточняется, однако с начала боевых действий фирма получила военных заказов на два миллиарда гривен (около 3 миллиардов 700 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру»), поставляя еду почти в полсотни частей Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Украинские силовики провели обыски, в ходе которых изъяли около 30 тысяч банок тушенки, готовых к перепродаже, а также примерно четыре миллиона гривен в разной валюте.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский во второй раз за пять дней провел заседание ставки верховного главнокомандующего страны о положении дел в Донбассе и на юге страны.

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Василий Мека
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