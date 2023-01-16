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17:01, 16 января 2023Бывший СССР

Зеленский посовещался с генералами во второй раз

Президент Украины Зеленский посовещался с генералами о ситуации в Донбассе и на юге страны

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во второй раз за пять дней провел заседание ставки верховного главнокомандующего страны о положении дел в Донбассе и на юге страны. Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

В ходе заседания украинские командующие оперативных направлений выступили с докладами о ситуации на вверенных им участках. Отдельное внимание участники уделили донецкому и южному фронту, сообщили в Офисе Зеленского.

Кроме того, на заседании обсудили способы совершенствования подготовки командиров тактического уровня и мер противодействия в случае ударов по территории Украины.

Ранее советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что власти Украины в ситуации с Украинской православной церковью (УПЦ) ведут себя как идиоты и усиливают раскол.

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