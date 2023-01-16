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15:06, 16 января 2023Бывший СССР

Арестович заподозрил украинские власти в идиотизме

Советник Зеленского Арестович: власти Украины ведут себя в ситуации с УПЦ как идиоты
Алексей Арестович

Алексей Арестович. Фото: Oleksii Chumachenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Власти Украины в ситуации с Украинской православной церковью (УПЦ) ведут себя как идиоты и усиливают раскол. Об этом советник главы офиса президента республики Алексей Арестович заявил в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Ходят слухи».

Он прокомментировал преследование УПЦ на Украине и упрекнул Киев в использовании «очень примитивной технологии раскола» вместо того, чтобы делать из республики «нормальную страну».

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«Это же политтехнология, а не культурная политика. Все очень просто: либо мы ведем себя как разумные люди, либо как идиоты. Мы пока ведем себя как идиоты — те, кто провозглашает эту политику», — пояснил Арестович.

Советник офиса украинского лидера также указал на то, как подавал действия Киева американский телеканал Fox News, один из сюжетов которого был озаглавлен «Зеленский объявил войну христианству». «Fox News — главный канал республиканцев с большим охватом. Такие заголовки идут на пользу Украине?» — поинтересовался он.

По мнению Арестовича, украинским властям необходимо «перетягивать» прихожан УПЦ на свою сторону, продолжая «жестко репрессировать» тех, кто выступает против политики Киева.

В том же интервью советник офиса украинского президента признался, что дома разговаривает с детьми на русском языке. При этом он раскритиковал закон, предусматривающий штрафы за неиспользование украинского языка в быту, поскольку подобные инициативы «принуждают стучать один и на другого».

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Георгий Нестеров
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