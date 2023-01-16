Советник Зеленского признался в использовании русского языка дома

Советник Зеленского Алексей Арестович заявил об общении с детьми на русском языке

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в беседе с журналисткой YouTube-канала «Ходят слухи» признался, что дома разговаривает с детьми на русском языке.

По словам политика, два дня в неделю он вместе с супругой разговаривает с детьми на украинском языке, также их отдали в украинские садики и школы, чтобы они знали язык и свободно говорили на нем. Тем не менее дома они говорят по-русски. «Я не могу петь песни не родным языком, не хочу фальшивить, когда держу ребенка на руках, но часть пою на украинском, потому что специально их выучил», — поделился он.

Советник Владимира Зеленского также раскритиковал закон, предусматривающий штрафы за неиспользование украинского языка в быту, так как подобные проекты «принуждают стучать один и на другого».

Ранее Арестович раскритиковал законопроект, запрещающий использовать в науке и образовании учебники и литературу на русском языке. Он отметил, что запрет на использование русского языка сделает невозможным изучение естественных наук, а перевод учебников займет годы.

14 января мэр Харькова Игорь Терехов подал в суд из-за повторного штрафа за использование русского языка. Градоначальник возмутился требованием общаться с жителями на украинском языке, хотя 80 процентов харьковчан — русскоязычные.