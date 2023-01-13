Мэр Харькова решил судиться из-за нового штрафа за русский язык

Мэр Харькова Терехов подал в суд из-за повторного штрафа за русский язык

Мэр Харькова Игорь Терехов подал в суд на языкового омбудсмена Украины Тараса Креминя из-за повторного штрафа за использование русского языка. Об этом сообщает «Суспильне».

Градоначальник возмутился требованием общаться с жителями на украинском языке, хотя 80 процентов харьковчан — русскоязычные. При этом Терехов согласился использовать украинский язык в официальной обстановке.

Креминь добился, чтобы Терехова оштрафовали за русскую речь во время украинского национального телемарафона в ноябре 2022 года. Тогда же ему вынесли предупреждение за публикацию в соцсетях сообщений от имени мэра города на негосударственном языке. В связи с тем, что чиновник проигнорировал указание и продолжил употреблять русский, на него наложили повторный штраф в размере 3400 гривен (примерно 6,4 тысячи рублей).

27 октября в республике впервые оштрафовали за нарушение закона о государственном языке. На доцента Национального авиационного университета кто-то из студентов написал донос, в котором утверждалось, что он вел пары не на украинском.