В Москве погиб рабочий при обрушении строительных лесов

МЧС Москвы сообщило, что при обрушении лесов на улице Лобачевского погиб один человек

На юго-западе Москвы при обрушении строительных лесов погиб один человек. Об этом сообщается на сайте городского управления МЧС.

Обрушение произошло на улице Лобачевского у дома №114. Спасатели достали из-под обломков тело одного рабочего. Предполагается, что под завалами могут находиться другие люди.

Установлено, что площадь обрушения перекрытий и строительных лесов составила 300 квадратных метров в котловане глубиной около 20 метров. Прокуратура Москвы подтвердила гибель одного человека, по данным ведомства, еще двоих рабочих госпитализировали.

Ранее, в феврале, сообщалось, что в «Москва-Сити» погиб рабочий, упав с высоты внутри башни «Федерация». Отмечается, что рабочему стало плохо, когда он занимался ремонтом.