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07:03, 4 марта 2023Мир

Посольство России обвинило США во вмешательстве во внутренние дела

Посольство России назвало санкции США по делу Кара-Мурзы вмешательством во внутренние дела
СюжетСанкции против России:

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Пресс-секретарь посольства России в США Игорь Гиренко заявил, что Москва расценивает введенные США санкции против ряда российских граждан, как вмешательство во внутренние дела страны. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

По словам дипломата, санкции были введены под предлогом якобы причастности россиян к нарушению прав оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы (признан в России иноагентом). При этом Россия расценивает это как вмешательство во внутренние дела государства «с целью воспрепятствовать правосудию», пояснил Гиренко.

«Властям США вместо размахивания санкционной дубиной пора бы соприкоснуться с реальностью и обратить внимание на плачевную ситуацию в области прав и свобод человека у себя дома», — заключил пресс-секретарь российского посольства.

Ранее Минфин США ввел санкции против шести россиян в рамках «акта Магнитского», который позволяет вносить в черный список по обвинению в нарушении прав человека. Среди попавших под санкции — заместитель министра юстиции России Олег Свириденко, судья Басманного суда Москвы Елена Ленская, судья Хамовнического районного суда Диана Мищенко и другие. Их обвиняют в нарушении прав Кара-Мурзы.

Марина Совина
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