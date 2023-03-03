США ввели санкции против шести россиян, в том числе судей, в рамках «акта Магнитского»

США ввели санкции против шести россиян в рамках «акта Магнитского», который позволяет вносить в черный список по обвинению в нарушении прав человека. Об этом пишет РИА Новости.

Среди попавших под санкции — заместитель министра юстиции России Олег Свириденко, судья Басманного суда Москвы Елена Ленская, судья Хамовнического районного суда Диана Мищенко и другие. Их обвиняют в нарушении прав человека в рамках дела против арестованного оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы (признан в России иноагентом).

Закон назван в честь российского аудитора Сергея Магнитского, которого арестовали в России в 2008 году. В 2009-м он умер в московском СИЗО «Матросская Тишина». В соответствии с разработанным в США законом санкциям подвергаются те, кто нарушает права человека.