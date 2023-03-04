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02:50, 4 марта 2023Бывший СССР

Еще один британский наемник погиб в зоне СВО на Украине

Inews: в феврале еще один британский наемник погиб в зоне СВО на Украине
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Еще один британский наемник погиб в феврале в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает издание Inews.

По информации газеты, гражданин Британии отправился на Украину добровольцем, он доставлял оружие и припасы бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой. Отмечается, что мужчина погиб в прошлом месяце.

«Неназванный британец из района Ливерпуля отправился в зону боевых действий в апреле прошлого года», — сказано в материале.

Информацию о гибели наемника на Украине подтвердили в МИД Британии. «Мы поддерживаем семью британца, который погиб на Украине», — указали во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее сообщалось, что другой британский наемник погиб на Украине, сражаясь на стороне ВСУ. Как рассказала семья британца Саймона Лингарда, он погиб 7 ноября. Лингард стал третьим гражданином Великобритании, погибшим в ходе украинского конфликта. В конце апреля погиб 36-летний Скотт Сибли. В июне — 24-летний Джордан Гэтли, который ушел из британской армии в марте.

Марина Совина
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