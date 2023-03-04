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10:34, 4 марта 2023Культура

В России отказались пускать в прокат привезенное из Белоруссии иностранное кино

Минкульт России не поддержал идею проката ввезенного через Белоруссию иностранного кино

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Министерство культуры России не разрешит выпускать в прокат ввезенные через Белоруссию иностранные фильмы из недружественных стран, так как это нарушит права зарубежных правообладателей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальный ответ ведомства на запрос первого зампреда комитета Совета Федерации по экономической политике Алексея Синицына.

Замглавы ведомства Надежда Преподобная отметила в письме, что публичный показ или иная форма коммерциализации аудиовизуального произведения без согласия правообладателя будет являться нарушением исключительного права. Предложенный сенаторами проект постановления она сочла «ограничением гражданских прав».

Отмечалось, что ранее члены комитета обратились в правительство с предложением о выдаче прокатного удостоверения на территории России при ввозе иностранного кино через Белоруссию. Предлагалось, что прокатное удостоверение на зарубежное кино будет выдаваться без предоставления копий документов о праве использования, если правообладатель является иностранным лицом из недружественного государства и он отказался от выдачи лицензии на показ картины в России.

«Предлагаемый подход к регулированию соответствующих отношений на уровне подзаконного акта представляется необоснованным», — заключили в Минкультуры.

Ранее, в январе, представители крупных российских киносетей заявили о готовности быть оштрафованными за прокат «Аватара 2», так как прокатного удостоверения у фильма нет. Отмечалось, что показ новой киноленты стал возможен благодаря лазейке в законодательстве — картину показывают в рамках «предсеансового обслуживания».

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Дарья Рыбак
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