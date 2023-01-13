Российские кинотеатры выразили готовность платить штрафы за прокат «Аватара 2»

Российские кинотеатры выразили готовность платить штрафы за показ «Аватара 2»

Представители крупных российских киносетей заявили о готовности быть оштрафованными за прокат «Аватара 2», пишут «Известия».

По словам собеседников издания, они ожидают штрафов размером в 100–200 тысяч рублей от Минкультуры, так как прокатного удостоверения у фильма нет.

Отмечается, что показ нового «Аватара» в кинотеатрах стал возможным благодаря лазейке в законодательстве — картину показывают «предсеансовым обслуживанием». Так, например, зритель приобретает билет на отечественную короткометражку, но перед ней на сеансе показывают голливудский блокбастер.

«В этом варианте как минимум билет пробивается, налоги платятся, а российский фильм получает лицензионные платежи с полного сеанса», — сказал Алексей Воронков, председатель Ассоциации владельцев кинотеатров.

По словам источников издания, кинотеатры прибегли к данному методу, потому что в случае, если картина будет показана без прокатного удостоверения и данные об этом не идут в систему ЕАИС, то нарушитель будет оштрафован на 4 процента годовой выручки.

Источники издания также отметили, что процесс административного преследования за нелегальные показы сложный и долгий, поэтому вряд ли стоит ожидать много штрафов.

Ранее канадский режиссер Джеймс Кэмерон назвал отличия «Аватара» от супергеройского кино. Он указал на то, что в кинокомиксах постоянно меняется антагонист, в то время как Кэмерону интересно демонстрировать в своей франшизе одного и того же главного врага.