Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:15, 13 января 2023Культура

Российские кинотеатры выразили готовность платить штрафы за прокат «Аватара 2»

Российские кинотеатры выразили готовность платить штрафы за показ «Аватара 2»

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Представители крупных российских киносетей заявили о готовности быть оштрафованными за прокат «Аватара 2», пишут «Известия».

По словам собеседников издания, они ожидают штрафов размером в 100–200 тысяч рублей от Минкультуры, так как прокатного удостоверения у фильма нет.

Отмечается, что показ нового «Аватара» в кинотеатрах стал возможным благодаря лазейке в законодательстве — картину показывают «предсеансовым обслуживанием». Так, например, зритель приобретает билет на отечественную короткометражку, но перед ней на сеансе показывают голливудский блокбастер.

«В этом варианте как минимум билет пробивается, налоги платятся, а российский фильм получает лицензионные платежи с полного сеанса», — сказал Алексей Воронков, председатель Ассоциации владельцев кинотеатров.

По словам источников издания, кинотеатры прибегли к данному методу, потому что в случае, если картина будет показана без прокатного удостоверения и данные об этом не идут в систему ЕАИС, то нарушитель будет оштрафован на 4 процента годовой выручки.

Источники издания также отметили, что процесс административного преследования за нелегальные показы сложный и долгий, поэтому вряд ли стоит ожидать много штрафов.

Ранее канадский режиссер Джеймс Кэмерон назвал отличия «Аватара» от супергеройского кино. Он указал на то, что в кинокомиксах постоянно меняется антагонист, в то время как Кэмерону интересно демонстрировать в своей франшизе одного и того же главного врага.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Россия взяла Соледар под полный контроль
Кремль назвал актуальной тему ограничений для уехавших из России граждан
Кремль высказался о возвращении уехавших из страны россиян
В Великобритании увидели сигнал сближения России и Израиля
Миру предрекли 208 миллионов безработных
Пригожин отказался отвечать на вопрос о расхождениях с Минобороны по Соледару
На Украине сообщили о захвате храма Украинской православной церкви
Путин рассказал об особой миссии башкир
В одной из московских квартир обнаружили тело убитой женщины
Российскому учителю предъявили обвинения после обнаружения у него детского порно
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.