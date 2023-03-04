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17:38, 4 марта 2023Россия

Шойгу провел совещание по вопросам обеспечения военных вооружением и техникой

Министр обороны Шойгу провел совещание по вопросам обеспечения военных вооружением

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел совещание со своими заместителями в объединенной группировке войск, на котором обсудили вопрос обеспечения военных вооружением, боеприпасами и техникой. Об этом сообщило оборонное ведомство в Telegram.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в рамках работы в штабе объединенной группировки российских войск (сил) заслушал заместителей Министра обороны Российской Федерации по вопросам организации непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами», — говорится в сообщении министерства.

В Минобороны уточнили, что Шойгу обратил отдельное внимание на организацию боевой подготовки подразделений резерва, военно-политическую работу и другие виды всестороннего обеспечения войск. Кроме того, он пообщался с военнослужащими и выразил им благодарность за образцовое выполнение задач в зоне проведения российской специальной военной операции на Украине. Были вручены государственные награды, в том числе медали «Золотая Звезда», ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».

Ранее Шойгу проинспектировал группировку войск «Восток» на южнодонецком направлении. Как сообщалось, глава Минобороны посетил пункт управления одного из объединений группировки, действующей в зоне спецоперации.

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Кристина Есикова
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