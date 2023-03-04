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09:22, 4 марта 2023Россия

Шойгу проинспектировал группировку войск «Восток» на южнодонецком направлении

Глава МО Шойгу проинспектировал группировку войск «Восток» на южнодонецком направлении

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск «Восток» на южнодонецком направлении. Об этом в субботу, 4 марта, сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

Как отмечается, министр посетил пункт управления одного из объединений группировки, действующей в зоне спецоперации. В ходе визита Шойгу командующий группировкой генерал-полковник Рустам Мурадов, а также другие офицеры штаба доложили главе Минобороны о нынешней обстановке и отчитались о действиях войск.

Кроме того, Шойгу вручил ряду военнослужащих государственные награды за выполнение боевых задач и проявленный героизм. В частности, бойцы группировки были удостоены знаков отличия «Георгиевский крест», медалей «За отвагу» и орденов Мужества.

«Впереди еще много дел. Очень надеюсь на то, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране», — отметил глава российского оборонного ведомства входе обращения к военнослужащим.

Ранее сообщалось, что Шойгу отчитался о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) за январь 2023 года. По его данным, за первый месяц этого года, Киев потерял более 6,5 тысячи военнослужащих, 26 самолетов, семь вертолетов, 208 дронов, 341 танк и 40 машин реактивных систем залпового огня.

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Варвара Кошечкина
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