Forbes: экс-президент США Трамп записал песню с арестованными участниками штурма Капитолия

Экс-президент США Дональд Трамп записал музыкальную композицию «Правосудие для всех» вместе с хором своих сторонников, арестованных за участие в штурме Капитолия. Об этом пишет Forbes.

Трамп читает присягу на верность американскому флагу, а два десятка заключенных поют национальный гимн и в конце скандируют: «США».

Сборы от песни предполагается направить в помощь семьям осужденных участников событий 6 января 2021 года.

После выборов президента США в ноябре 2020 года недовольные победой Джо Байдена сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий. Это произошло после митинга 6 января. Во время беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. Полиция смогла удалить участников штурма из здания Конгресса, после чего было объявлено о победе Байдена.