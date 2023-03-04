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03:46, 4 марта 2023Мир

Трамп записал песню с арестованными участниками штурма Капитолия

Forbes: экс-президент США Трамп записал песню с арестованными участниками штурма Капитолия
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: David Dее Delgado / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп записал музыкальную композицию «Правосудие для всех» вместе с хором своих сторонников, арестованных за участие в штурме Капитолия. Об этом пишет Forbes.

Трамп читает присягу на верность американскому флагу, а два десятка заключенных поют национальный гимн и в конце скандируют: «США».

Сборы от песни предполагается направить в помощь семьям осужденных участников событий 6 января 2021 года.

После выборов президента США в ноябре 2020 года недовольные победой Джо Байдена сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий. Это произошло после митинга 6 января. Во время беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. Полиция смогла удалить участников штурма из здания Конгресса, после чего было объявлено о победе Байдена.

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Марина Совина
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