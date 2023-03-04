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06:15, 4 марта 2023Мир

Жительницу Ирландии осудили из-за скандала в отеле для украинских беженцев

The Irish Times: жительницу Ирландии осудили за скандал в отеле для украинских беженцев

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Окружной суд ирландского города Бандон приговорил Маргарет Баттимер к четырем месяцам тюрьмы за скандал в отеле для украинских беженцев Munster Arms. Об этом пишет газета The Irish Times.

По информации издания, пенсионерка получила 16 недель колонии за нарушение порядка в гостинице, где размещались украинские беженцы. На суде Баттимер кричала, что украинцы — насильники и преступники.

Отмечается, что 26 января женщина пришла в отель и на повышенных тонах начала выяснять у персонала, сколько граждан Украины остановилось в нем и во сколько это обойдется ирландским гражданам.

Кроме того, женщина проигнорировала просьбы менеджера успокоиться, в результате сотрудники гостиницы были вынуждены вызвать полицию. После скандала с сотрудниками органов правопорядка Баттимер арестовали.

Ранее полиция в городе Ландсхут, Нижняя Бавария, провела обыск у россиянки из-за роликов с танцами на фоне взрывов на Украине.

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Юлия Мискевич
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