Российский бизнесмен нашел жену мертвой в отеле

РЕН ТВ: бизнесмен нашел свою жену мертвой в отеле, рядом с ней лежала записка

Бизнесмен из Санкт-Петербурга нашел в московском отеле мертвую жену, рядом с которой лежала записка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника телеканала, произошедшее случилось в отеле DoubleTree by Hilton на Ленинградском шоссе. 39-летний генеральный директор архитектурной компании Андрей С. приехал в столицу России на несколько дней вместе с супругой. Утром 1 марта он проснулся в гостинице и обнаружил жену мертвой. Тело 35-летней Дины лежало на полу.

Он нашел в номере записку, но мужчине не удалось вспомнить, кто ее мог оставить. Автор оставил на ней номер телефона и написал: «Не смог Вас разбудить. Спасибо за вечер». Сотрудники правоохранительных органов не нашли на теле жены признаков насилия. Точная причина смерти женщины будет установлена экспертами. Отмечается, что она была здорова и не страдала хроническими заболеваниями. По данным источника телеканала, у супругов остались две маленькие дочери.

Ранее в Кировском районе Новосибирска спасатели нашли тело мужчины в тепловой камере. Неизвестно, сколько времени там пролежал погибший. После случившегося в Следственном комитете начали проверку.