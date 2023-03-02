Тело мужчины нашли в тепловой камере в российском регионе

В Кировском районе Новосибирска спасатели нашли тело мужчины в тепловой камере

В Кировском районе Новосибирска спасатели нашли тело мужчины в тепловой камере. Об этом сообщает NGS.ru.

По данным издания, спасатели нашли тело мужчины в раскопанной тепловой камере российского региона, когда там проводились работы. Неизвестно, сколько времени там пролежал погибший. После случившегося в Следственном комитете (СК) начали проверку.

«Требуется извлечь тело мужчины из труднодоступного места. Помощь оказана. Мужчина 1981 года рождения, без признаков жизни передан сотрудникам отдела полиции», — говорится в сводке спасателей на странице во «ВКонтакте».

Ранее в Магнитогорске Челябинской области в туалете торгово-развлекательного комплекса «Гостиный двор» нашли труп мужчины. Первым погибшего заметил охранник центра, рядом с ним было несколько шприцев.