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10:26, 2 марта 2023Россия

Тело мужчины нашли в тепловой камере в российском регионе

В Кировском районе Новосибирска спасатели нашли тело мужчины в тепловой камере
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Валентин Егоршин / РИА Новости

В Кировском районе Новосибирска спасатели нашли тело мужчины в тепловой камере. Об этом сообщает NGS.ru.

По данным издания, спасатели нашли тело мужчины в раскопанной тепловой камере российского региона, когда там проводились работы. Неизвестно, сколько времени там пролежал погибший. После случившегося в Следственном комитете (СК) начали проверку.

«Требуется извлечь тело мужчины из труднодоступного места. Помощь оказана. Мужчина 1981 года рождения, без признаков жизни передан сотрудникам отдела полиции», — говорится в сводке спасателей на странице во «ВКонтакте».

Ранее в Магнитогорске Челябинской области в туалете торгово-развлекательного комплекса «Гостиный двор» нашли труп мужчины. Первым погибшего заметил охранник центра, рядом с ним было несколько шприцев.

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Анастасия Шейкина
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