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09:23, 2 марта 2023Россия

В туалете российского торгового центра нашли труп

Ura.ru: в Магнитогорске в туалете ТРК «Гостиный двор» нашли труп мужчины и шприцы

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Магнитогорске Челябинской области в туалете торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Гостиный двор» нашли труп мужчины. Об этом сообщил Ura.ru источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства пояснил, что тело первым заметил охранник российского торгового центра. Рядом с трупом обнаружили несколько шприцов.

Личность найденного мертвым 38-летнего мужчины уже удалось установить. По предварительной версии, он мог скончаться от передозировки наркотических веществ.

В региональном управлении СКР произошедшее пока не комментировали.

24 января сообщалось, что обгоревшее тело 20-летней девушки нашли в квартире в центре Санкт-Петербурга. Труп россиянки был направлен в морг на экспертизу.

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Анна Щербакова
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