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17:27, 4 марта 2023Силовые структуры

В Москве парень убил подругу невесты из-за разницы в возрасте

РЕН ТВ: в Москве парень убил подругу невесты во время застолья из-за разницы в возрасте

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Москве 22-летний парень убил 30-летнюю подругу невесты на застолье, во время которого произошел скандал из-за разницы в возрасте. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации телеканала, он приехал в гости к своей невесте в квартиру на Большой Внуковской улице. С девушкой были ее мать и подруга. Во время застолья гости начали скандалить из-за разницы в возрасте. Уточняется, что в результате молодой человек ударил ножом подругу невесты, которая скончалась на месте.

Ранее в Новокузнецке 52-летний мужчина, зарезавший двоих собутыльников, познакомился на улице с 18-летним парнем и попросил его помочь спрятать тела. Как сообщалось, после знакомства он предложил выпить юноше, а потом признался в убийстве, совершенном накануне.

Узнав это, молодой человек покинул квартиру без куртки, добежал до людей на автобусной остановке и попросил их позвонить в полицию. Сотрудники правоохранительных органов прибыли по адресу и обнаружили тела двоих человек. Подозреваемый был задержан.

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Кристина Есикова
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