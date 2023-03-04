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13:59, 4 марта 2023Силовые структуры

Стало известно о попытке подрыва российской военной техники на железной дороге

Shot: российскую военную технику пытались подорвать на железной дороге в Приморье

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Стало известно о попытке подрыва российской военной техники на железной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники.

Согласно данным, российскую технику намеревались подорвать в Приморье — самодельное взрывное устройство (СВУ) было обнаружено в районе Уссурийска, где формировались составы с боевыми машинами. Информацию об обнаружении СВУ также подтверждает издание Baza.

Уточняется, что взрывное устройство нашел сторож станции Уссурийск-2, совершавший обход путей. СВУ не взорвалось, никто не пострадал. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте взрывчатки. Об уголовном деле по статье о диверсии не сообщается.

5 января сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт на участке железной дороги в Челябинской области. С поличным были задержаны трое диверсантов. Мужчины пытались вывести из строя тяговую подстанцию путем подрыва.

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Марк Леонов
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