ФСБ сорвала теракт на железной дороге в Челябинской области

ФСБ России предотвратила взрыв железной дороги в Челябинской области

ФСБ России сорвала теракт, предотвратив взрыв на участке железной дороги в Челябинской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Известно, что сотрудники управления ФСБ России по региону задержали с поличным троих диверсантов на одной из железнодорожных станций Южно-Уральской железной дороги. Мужчины пытались вывести из строя тяговую подстанцию.

«На месте преступления были изъяты канистра с бензином, газовый баллон, горелка и другие предметы», — рассказали в правоохранительных органах.

В декабре силовики задержали двух жителей Бердянска за диверсию на железной дороге. Фигуранты повредили электрооборудование системы координации движения железнодорожного транспорта, линии связи и положили на рельсы столб, чтобы поезд сошел с рельсов. Сообщалось, что машинист поезда заметил произошедшее.