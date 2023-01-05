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17:09, 5 января 2023Силовые структуры

ФСБ сорвала теракт на железной дороге в Челябинской области

ФСБ России предотвратила взрыв железной дороги в Челябинской области

Фото: Виталий Невар / ТАСС

ФСБ России сорвала теракт, предотвратив взрыв на участке железной дороги в Челябинской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Известно, что сотрудники управления ФСБ России по региону задержали с поличным троих диверсантов на одной из железнодорожных станций Южно-Уральской железной дороги. Мужчины пытались вывести из строя тяговую подстанцию.

«На месте преступления были изъяты канистра с бензином, газовый баллон, горелка и другие предметы», — рассказали в правоохранительных органах.

В декабре силовики задержали двух жителей Бердянска за диверсию на железной дороге. Фигуранты повредили электрооборудование системы координации движения железнодорожного транспорта, линии связи и положили на рельсы столб, чтобы поезд сошел с рельсов. Сообщалось, что машинист поезда заметил произошедшее.

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Екатерина Ештокина
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